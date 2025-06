Eine Schlägerei am Donnerstagnachmittag in Meiningens Innenstadt endete für einen 39 Jahre alten Mann mit einer stark blutenden Wunde am Arm. Wie die Polizei mitteilte, begann der Streit in der Oberen Kaplaneigasse zwischen zwei Männern verbal und entwickelte sich zu einer handfesten Auseinandersetzung. Der Jüngere der beiden, 28 Jahre alt, verletzte seinen Gegenüber mit einem unbekannten Gegenstand am Arm. Wegen der stark blutenden Wunde kam er ins Krankenhaus. Beamte der Meininger Polizei stellten den Angreifer im Innenstadtbereich. Ihn erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.