Die Zeitungsnachricht vom beschmierten Panzerblitzer der Stadt in der Rohrer Straße hat im sozialen Netz einige Reaktionen ausgelöst. Es wird gespottet, was das Zeug hält. Ein erstes Urteil über die Kunst des Unbekannten an der Radarfalle ließ nicht auf sich warten. Lukas spricht von einer „deutlich angenehmen Form der Straßenkunst“ und erkennt sogar Ähnlichkeiten mit den Werken des jungen Picasso. „Ist gleich viel hübscher“, meint ein anderer Leser anerkennend.