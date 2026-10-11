Der VfL Meiningen 04 bleibt das Maß der Dinge in der Staffel 3 der Fußball-Landesklasse. Beim 5:1 in Siebleben feierte der Spitzenreiter den siebten Sieg im achten Spiel, musste allerdings erstmals in dieser Saison einen Gegentreffer hinnehmen. Wacker Gotha bleibt hartnäckigster Verfolger. Dahinter lauert das punktgleiche Trio aus Borsch, Ohratal und Hildburghausen. Vier Partien endeten mit deutlichen Auswärtssiegen. Im Tabellenkeller brachte das 2:2 zwischen Bad Salzungen und Barchfeld beiden Teams nur bedingt Entlastung.