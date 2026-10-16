Kaum übersehbar in stattlicher Größe prangt an dem Eckhaus Neu-Ulmer Straße/Marienstraße das blaue Plakat. Darauf zu sehen der AfD-Politiker Ulrich Siegmund. Seit Anfang September hängt es an der Fassade des Mehrfamilienhauses. Obwohl die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt längst vorbei ist, wirbt es noch immer für den Politiker. Hauseigentümer Andreas Papst erklärt, warum das Plakat noch hängt – und was er damit vorhat.
Meiningen Blaues Wahlplakat sorgt für Wirbel
Diana Werner-Uhlworm 16.10.2026 - 16:00 Uhr