Den begehrten Kalender für 2025er Adventszeit schmückt dieses Mal das Büchnersche Hinterhaus in der Meininger Georgstraße. Erbaut 1596, gilt es als das älteste Fachwerkhaus Meiningen. Auch in diesem Jahr hat sich wieder der einheimische Künstler Michael Hopf bereit erklärt, das Titelbild zu malen und dem wohltätigen Club unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. „Das für Meiningen typische Motiv dürfte viele Anhänger finden, zumal es dem Maler gut gelungen ist“, sagt Rotary-Schatzmeister Peter Edelmann. In der im „Sächsischen Hof“ ansässigen Galerie niza wurde das Original nun von Nicole Langguth-Zais in Vertretung des erkrankten Künstlers an ihn übergeben. Edelmann ist gleichzeitig auch der Mann, der hinter der Organisator rund um den Kalender steht.