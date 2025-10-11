Es stand schlimm um das Kleinod. Balken, so morsch wie Pappmaché und lockere Gefache sollten für das denkmalgeschützte Fachwerkhaus in der Burggasse 22 zur Gefahr werden. Hier lebte der Dichter Rudolf Baumbach bis zu seinem Tod im Jahr 1905. Das museale Sammeln und Ausstellen darin begann bereits 19 Jahre später. Als „Literaturmuseum Baumbachhaus“ ehrte es zuletzt bis zu seiner Schließung im vergangenen Jahr den Verfasser der Verse des Postkutschen- und des Hütesliedes sowie alle, die in Meiningen Literaturgeschichte schrieben.