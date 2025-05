Zum regulären Bodenrichtwert verkauft die Stadt Meiningen ein knapp 2600 Quadratmeter großes Grundstück in der Bergstraße in Dreißigacker an den Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Das beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Die exakte Fläche wird erst noch vermessen. Der Verkaufspreis beträgt knapp 2100 Euro. Auf dem Areal soll eine Rettungswache entstehen. Die beiden betroffenen Flurstücke befinden sich auf der Fläche eines geplanten Bebauungsplanes. Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen plant dort den Neubau einer Rettungswache in Nähe zum Helios-Klinikum. Der Platz wurde im Rahmen einer ausführlichen Standortanalyse ausgewählt und bietet aus rettungsdienstlicher Sicht – insbesondere mit Blick auf die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Hilfsfristen – optimale Bedingungen.