Die Bauarbeiten in der Landsberger Straße in Meiningen stehen vor dem Abschluss. Das Strabag-Team ist nur noch wenige Meter vom Ziel an der Einfahrt zum Volkshaus-Parkplatz entfernt. Wie Bauleiter Kevin Fröhlich informierte, wird die Straße voraussichtlich am kommenden Freitag nach Feierabend für den Verkehr freigegeben. Ob dann die Straßenmarkierung schon komplett aufgebracht ist, hänge vom Wetter ab. Im Auftrag des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr erneuert die Strabag seit Mitte Juli die Straßenoberfläche auf 4,7 Kilometer Länge von der Brückenmühle Walldorf bis zum Volkshaus.