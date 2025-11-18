Der Stadt Meiningen stehen im kommenden Jahr knapp 70 Millionen Euro für Einnahmen und Ausgaben zur Verfügung. Das sind zwar 5 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr, trotzdem handelt es sich um einen Sparhaushalt. Das machte Diana Reichardt, die Leiterin des Geschäftsbereichs Finanzen, bei der Erläuterung des Haushaltsentwurfs am Montag in der Sondersitzung des Stadtrates deutlich. Im Verwaltungshaushalt stehen für das laufende Geschäft 57,3 Millionen Euro zur Verfügung. Der Vermögenshaushalt, aus dem Investitionen und Tilgung bezahlt werden, beträgt 12,3 Millionen Euro.