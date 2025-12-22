Vor fast genau einem Jahr, gegen vier Uhr morgens, ist ein junger Mann in Meiningen überfallen worden. Jetzt sollte der Prozess wegen schweren Raubes auf offener Straße am Landgericht Meiningen stattfinden. Angeklagt hat die Staatsanwaltschaft Meiningen eine 27-jährige Frau und einen 35-jährigen Mann aus der Region. Sie sollen an einem der letzten Dezembertage 2024 nachts in Meiningen unterwegs gewesen sein und einen Mann getroffen haben, den sie vermutlich kannten. Sie sollen sein Fahrrad verlangt haben. Als der Mann ablehnte, soll die Frau ein Messer gezückt und ihm vorgehalten haben. Daraufhin soll er das Rad losgelassen, der Angeklagte es weggebracht haben.