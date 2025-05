Ab August steigen die Fahrgäste nicht mehr auf dem Meininger Busbahnhof ein und aus. Die Haltestellen kommen wieder in die Lindenallee. Das kündigte Bürgermeister Fabian Giesder an. Auf dem Busbahnhof habe sich der Fahrbelag abgesenkt, das Problem müsste eigentlich dringend behoben werden. Diese größere Investition wolle man sich aber ersparen, da das gesamte Areal in den nächsten Jahren umgestaltet werden soll, so Giesder. Deshalb sei die Entscheidung gefallen, sechs Haltestellen in der Lindenallee einzurichten. Das sei zwar eine geringere Zahl als auf dem Busbahnhof. Er gehe aber davon aus, dass dies funktioniert. Der Bürgermeister sieht die Verlagerung auch als Testphase vor der geplanten Umgestaltung des Bahnhofsareals, die frühestens im nächsten Jahr beginnt. Als erster Schritt muss das Baugenehmigungsverfahren in Gang gesetzt werden. Es ist vorgesehen, den neuen Busbahnhof auf den Bahnhofsvorplatz anzusiedeln und auf dem jetzigen Busbahnhofsgelände neben Stellplätzen einen Supermarkt zu errichten. Einen Interessenten für den Einzelhandel dafür gebe es bereits, der die Stellplätze für seine Kunden in einer Tiefgarage errichten will. Im Zuge der Umgestaltung soll auch das Gebäude der Meininger Busbetriebe am Bahnhof abgerissen werden. Die Stadt hat nach Auskunft des Bürgermeisters die Immobilie inzwischen gekauft.