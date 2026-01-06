Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) und Falk Grimm (Pro Meiningen/Freie Wähler) waren nicht immer einer Meinung im Stadtrat. Der eine sprühte vor Visionen, der andere lenkte den Blick auf das Machbare. Einig waren sie sich 2025 darin, die Stadt für die Zukunft rüsten zu wollen. Zum Beispiel mit der Neugestaltung des Bahnhofareals. Das soll, so hatte es der Stadtrat bereits 2024 beschlossen, neu geordnet werden. Im vorigen Jahr nahmen die Pläne etwas mehr Form an. Für die Nutzung des Bahnhofsgebäude wurde eine Vereinbarung zwischen Landkreis, Südthüringen-Bahn und Stadt geschlossen, die das Betreiben eines gemeinsamen Services-Punktes vorsieht. Außerdem verlegten die Meininger Busbetriebe (MBB) ihre Haltestellen in die Lindenallee. Schließlich soll auf dem bisherigen Busbahnhof ein Einkaufsmarkt entstehen. Auch das Verwaltungsgebäude der MBB muss weichen, denn unmittelbar vor dem Bahnhof ist der zentrale Haltepunkt für den Öffentlichen Personennahverkehr geplant.