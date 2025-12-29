Bagger, Radlader, Asphaltfertiger, Straßenwalze – im Jahr 2025 waren diese Baumaschinen im gesamten Stadtgebiet von Meiningen anzutreffen. Beim Glasfaser-Ausbau, bei der Reparatur und dem Neubau von Straßen, im Stadion am Maßfelder Weg sowie beim Ausbau des Fernwärmenetzes in der Charlotten- und Feodorenstraße. Am Kirchturm in Sülzfeld und beim Bau der Brücke in Unterharles brauchte es zudem Krane. An der neuen Feuerwache in Walldorf benötigten Bauherr und Feuerwehrleute obendrein Geduld, bis die neue Fahrzeughalle, die Schulungs- und Nebenräumen im Herbst nach einigen Jahren Bauzeit fertiggestellt waren. Gleiches galt für Anwohner und Händler im und rings um den Steinweg. Im gesamten Stadtgebiet und in den Ortsteilen von Meiningen wurde 2025 viel investiert.