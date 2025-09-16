Meiningen 20-Jähriger flüchtet mit Moped vor Polizei
Redaktion 16.09.2025 - 16:03 Uhr
Ein 20-Jähriger hat sich am Montagabend mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert. Der Mann machte sich mit seinem Moped auf und davon.
Auch mit Unterstützung eines weiteren Streifenwagens ließ der Fahrer von seinem Fluchtvorhaben nicht ab und steuerte über einen Fußweg in Richtung Amtsgericht. Die Verfolgung führte mit fast 80 Sachen durch mehrere Straßen und endete im Bereich des Flutgrabens. Dort ließ er sein Moped zurück und rannte davon.
Der Mann konnte in einem Waldstück gefunden werden. Nicht nur das Kennzeichen fehlte, auch ein Führerschein war nicht vorhanden und er gab zu, Cannabis konsumiert zu haben. Die Folgen - Blutennahme, Sicherstellung Moped und Strafanzeige gegen den 20-Jährigen.