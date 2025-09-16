Meiningen: 20-Jähriger flüchtet mit Moped vor Polizei

Auch mit Unterstützung eines weiteren Streifenwagens ließ der Fahrer von seinem Fluchtvorhaben nicht ab und steuerte über einen Fußweg in Richtung Amtsgericht. Die Verfolgung führte mit fast 80 Sachen durch mehrere Straßen und endete im Bereich des Flutgrabens. Dort ließ er sein Moped zurück und rannte davon.