Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar begleitet den zum 32. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb als Mentor. Er überreichte kürzlich im Rahmen einer Festveranstaltung in Mainz den Top-100-Preis. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte die Meininger Aurolia Technologies GmbH unter den Firmen mit bis zu 50 Mitarbeitern besonders in der Kategorie Außenorientierung / Open Innovation. „Schneller Verschleiß ist weder nachhaltig, noch spricht er für hohe Qualität. Aus diesem Grund schafft die Aurolia Technologies mit modernen Verfahren, wie Eloxieren, Harteloxieren und chemischem Vernickeln Oberflächen, die Bauteilen eine erhöhte Widerstandsfähigkeit verleihen, ihre Lebensdauer verlängern und so zur Ressourcenschonung beitragen“, heißt es in der Begründung zur Auszeichnung. Das innovative Herangehen des Meininger Metallspezialisten sei ein entscheidender Vorteil für Branchen wie die Automobilindustrie, die Medizintechnik und der Maschinenbau. Als zentrale Erfolgsfaktor machte die Jury bei der Aurolia Technologies den intensiven Dialog mit Kunden, Lieferanten und Forschungspartnern aus, den das Unternehmen beständig führt.