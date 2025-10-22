Freitagnachmittag. Ich sitze wie jeden Tag im Bus auf den Weg nach Hause. Die Schule hat mal wieder alle mächtig geschlaucht. Jetzt aber freuen sich alle auf’s Wochenende. Draußen ziehen bunt gefärbte Bäume an mir vorbei. Ich schaue wieder auf mein Handy, auf dem ich schon seit einer halben Stunde in unserem Gruppenchat verweile. Meine Freunde diskutieren eifrig über mögliche gemeinsame Pläne für das Wochenende. Die Einzige, die noch nicht geantwortet hat, bin ich.