Holz haben die Herren vom Meilerverein in Bermbach genügend gemacht. Fichtenholz, versteht sich. „Das sorgt für beste Temperaturen im Inneren des Meilers“, sagt Daniel Jäger als stellvertretender Vorsitzender. Der eigentliche Chef, Fabian Weigel, hatte zum Meileraufbau Urlaub, wusste aber, dass er sich auf seinen Stellvertreter hundertprozentig verlassen konnte. Und so war es auch am vergangenen Samstagvormittag. Wegen des Regens in der Nacht war das Holz dann doch etwas nass, aber der Meiler wird ja auch erst am Sonntag, 11. August, entzündet.