Bei Meiler denkt man an Holzkohle. Bei Holzkohle an Grill, bei Grill an Bratwurst und bei Bratwurst – na? Richtig: An den Thüringer Bratwurstkönig. Seine Majestät Norbert I. gab sich zum 34. Meilerfest in Bermbach die Ehre. „Im ganzen Leben geht es nur um die Wurst“, verkündete er. Und ohne ordentliche Holzkohle werde keine Wurst richtig gebraten.