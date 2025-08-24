Mehrsparten-Festival: Guter Start für Kunstfest Weimar - Wallraff-Oper am Dienstag

Der Programmpunkt war mit Spannung erwartet worden. Denn er galt quasi als Ersatztermin für einen ursprünglich geplanten Auftritt Boehms als Redner zum 80. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwalds. Als bekannt wurde, dass die Stiftung Boehm eingeladen hatte, wurde Kritik aus der israelischen Botschaft in Berlin laut. Die Stiftung sagte damals die Rede ab, erklärte aber, Boehm zu einem anderen Zeitpunkt einzuladen. Der Enkel einer Holocaust-Überlebenden hatte sich in der Vergangenheit kritisch zur israelischen Gedenkstätte Yad Vashem und zur israelischen Politik geäußert.