Einstimmig fiel der Beschluss: Die überplanmäßige Ausgabe für den Neubau des Funktionsgebäudes im Stadion am Maßfelder Weg wurde von den Mitgliedern des Hauptausschusses genehmigt. Allerdings gab es auch zwei Enthaltungen von den beiden AfD-Stadträten in dem Gremium. Das neue Funktionsgebäude hatte im Frühjahr Gestalt angenommen, inzwischen ist der Innenausbau längst im Gange. Doch durch Fehler bei den Estricharbeiten und das Ausbleiben der Firma, welche die Putzarbeiten vornehmen sollte, ist ein erheblicher Zeitverzug eingetreten.