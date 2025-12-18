Große Freude und viele strahlende Gesichter gab es jetzt im Mehrgenerationenhaus in Meiningen. Im Rahmen ihres sozialen Projekts „Wunschweihnachtsbaum“ hat die Firma Siemens AG, Elektromotorenwerk in Bad Neustadt das Haus in diesem Jahr mit einer umfangreichen Spende in Form von großen und kleinen Geschenken bedacht. Die gespendeten Materialien sind unmittelbar für hausinterne Angebote für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren (Hausaufgaben- und Ferienbetreuung) vorgesehen. Damit unterstützt Siemens die Ausgestaltung der Angebote und bereichert das Wirken im Mehrgenerationenhaus deutlich.