Mehrfamilienhaus betroffen: SEK-Einsatz wegen Sexualdelikts - Verdächtiger festgenommen

Zeugen hatten sich dem Sprecher zufolge am Montagmorgen bei der Polizei gemeldet und von einem möglichen Sexualdelikt in dem Mehrfamilienhaus berichtet. Weiter hieß es, der Verdächtige halte sich noch in der Wohnung auf und sei möglicherweise bewaffnet. Deshalb sei das Spezialeinsatzkommando ausgerückt, sagte der Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt nun, ob es zu einem Sexualdelikt gekommen ist.