Mehrfachtäter: Von der Zugtoilette in Untersuchungshaft

Erfurt (dpa/th) - Bei einem Mann, der kaum bekleidet und rauchend in einer Zugtoilette gesessen haben soll, haben die Handschellen geklickt. Beim Eintreffen eines ICE in Erfurt wurde der Mann zwar bekleidet, aber ohne Zugticket angetroffen - es bestand der Verdacht auf Erschleichen einer Leistung, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Überprüfung des 56-Jährigen habe ergeben, dass er bereits 16 Mal strafrechtlich in Erscheinung getreten war.