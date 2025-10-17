Nix mit verrotten, verludern, vergammeln: Die Infrastruktur in der Großgemeinde Floh-Seligenthal ist vergleichsweise gut in Schuss. Die Kommune ist auch sehr dahinter her und versucht, den Zustand zumindest zu halten oder noch etwas zu verbessern. Von den Kommunalvertretern vorgeschlagene Projekte werden nach Abstimmung in den politischen Gremien und mit der Verwaltung gewöhnlich im Herbst in den Etat für das folgende Jahr eingearbeitet. Schon zuvor kümmern sich die Ämter darum, Zuschüsse zu beantragen. Investieren nur mit Eigenmitteln ist teuer.