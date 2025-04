München (dpa/lby) - Eine Autofahrerin ist mit ihrem acht Jahre alten Sohn auf dem Beifahrersitz vor einer Polizeikontrolle in München geflohen. Dabei habe sie auch eine rote Ampel überfahren, teilte die Polizei mit. An einem weiteren Rotlicht hielt sie schließlich an. Als ein Polizist ihren Zündschlüssel abzog, biss sie ihm demnach in den Arm und verletzte ihn leicht.