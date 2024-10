Vollständige Genesung erwartet

Mazraoui hatte bereits Anfang 2023 eine Pause einlegen müssen, nachdem bei ihm eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert worden war. Diese hatte er nach einer Covid-19-Infektion während der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 erlitten. In der laufenden Saison stand der Abwehrspieler in allen sieben Premier-League-Spielen von Manchester United in der Startelf.