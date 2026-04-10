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Mehrere Weckversuche Mehr als drei Promille: Mann sucht Schlafplatz im Mülleimer

Mit Weinflasche im Arm und mehr als drei Promille: In Rosenheim sucht ein Mann einen ungewöhnlichen Schlafplatz. Die Polizei braucht mehrere Anläufe, bis der Mann wieder wach ist.

Mehrere Weckversuche: Mehr als drei Promille: Mann sucht Schlafplatz im Mülleimer
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Die Polizei führte einen Atemalkoholtest bei dem Betrunkenen durch. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Rosenheim (dpa/lby) - Auf einem Mülleimer in Rosenheim hat ein sturzbetrunkener Mann seinen Rausch ausgeschlafen. Passanten hätten den 45-Jährigen mit einer Weinflasche in den Händen an dem ungewöhnlichen Schlafplatz am Donnerstagmittag entdeckt und die Polizei gerufen, hieß es von den Beamten. Als diese eintrafen, habe der Mann tatsächlich "halbseitig mit seinem Körper in einem Papiereimer" gelegen. 

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Es brauchte mehrere Weckversuche, bis der Mann wach war. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich mehr als drei Promille. Die Beamten nahmen den 45-Jährigen in Gewahrsam. Seinen Rausch konnte er daraufhin in einer Ausnüchterungszelle "mit Matratze und Decke" ausschlafen.