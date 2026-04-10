Rosenheim (dpa/lby) - Auf einem Mülleimer in Rosenheim hat ein sturzbetrunkener Mann seinen Rausch ausgeschlafen. Passanten hätten den 45-Jährigen mit einer Weinflasche in den Händen an dem ungewöhnlichen Schlafplatz am Donnerstagmittag entdeckt und die Polizei gerufen, hieß es von den Beamten. Als diese eintrafen, habe der Mann tatsächlich "halbseitig mit seinem Körper in einem Papiereimer" gelegen.