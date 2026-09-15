Das Thema Graffiti – oder eher illegale Schmierereien, treibt die Ilmenauer seit vielen Monaten umher. Betroffene Bürger sind verärgert, regelmäßig ploppt der Sachverhalt auch im Stadtrat auf, wenn Fraktionen mit Lösungsvorschlägen versuchen, der Angelegenheit einen Riegel vor zu schieben. So auch jüngst im Ilmenauer Stadrat: Drei Beschlussvorlagen zu diesem Thema standen auf der Tagesordnung.