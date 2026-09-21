Mehrere Verstöße: Polizei ermittelt wegen Drohnenflugs über der Wiesn

Gleich mehrere Vorwürfe gegen den Mann

Gegen den 37-Jährigen wird jetzt wegen mehrerer Verstöße ermittelt: Er habe nicht die nötigen Kompetenzen nachweisen können, um die Drohne führen zu dürfen, außerdem sei die Drohne nicht registriert gewesen. Auch darf der Pilot einer Drohne nicht alkoholisiert sein. Laut Polizei flog die Drohne zudem über der Wiesn im Luftbeschränkungsgebiet.