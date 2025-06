Würzburg (dpa/lby) - Vier Jahre nach der tödlichen Messerattacke eines psychisch kranken Flüchtlings auf drei Frauen in Würzburg haben Menschen in der Mainstadt der Opfer gedacht. Zahlreiche Organisationen hatten Versammlungen und Mahnwachen bei der Stadt angezeigt, darunter Parteien wie die AfD und Initiativen wie Omas gegen Rechts. Am Tatort legte Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) einen Kranz nieder. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften vor Ort.