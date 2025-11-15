Die Gründe für die Prügelei sind nicht bekannt: Zwei Gruppen gerieten sich am vergangenen Freitag gegen 17 Uhr in der Georgstraße/Ecke Klostergasse unweit des dm-Marktes in die Haare. Zwei Jugendliche auf der einen Seite, drei Jugendliche auf der anderen Seite schlugen nach Auskunft der Polizei aufeinander ein. Dabei soll es sich um junge Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren mit Migrationshintergrund handeln. Einer der Beteiligten erlitt laut Polizeisprecherin eine Nasenfraktur und kam ins Klinikum. Die anderen trugen leichtere Verletzungen davon und wurden vor Ort ärztlich behandelt. Durch das schnelle Einschreiten der Polizeibeamten konnten die Namen der Beteiligten ermittelt werden.