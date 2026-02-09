Mehrere Verletzte: Unfall auf A8 sorgt für langen Stau in Oberbayern

Der Unfall ereignete sich demnach am Morgen zwischen den Anschlussstellen Sulzemoos und Dachau in Fahrtrichtung München. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen Auffahrunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen. Fünf Personen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Mehrere Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden müssen. Hierbei soll es laut Polizeiangaben zum Einsatz von Kranfahrzeugen kommen. Dieses Vorhaben kann zu einer erneuten Vollsperrung führen.