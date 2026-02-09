 
Mehrere Verletzte Unfall auf A8 sorgt für langen Stau in Oberbayern

Sieben Autos krachen auf der A8 ineinander. Es gibt fünf Verletzte und auch Kranfahrzeuge sind im Einsatz. Pendler brauchen heute viel Geduld vor München.

Mehrere Verletzte: Unfall auf A8 sorgt für langen Stau in Oberbayern
1
Auf der A8 bei Bergkirchen kommt es derzeit zu einem längeren Stau aufgrund von einem Unfall mit sieben Fahrzeugen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Bergkirchen (dpa/lby) - Bei einem Auffahrunfall mit sieben Autos sind auf der Autobahn 8 bei Bergkirchen (Landkreis Dachau) fünf Menschen verletzt worden. Im Berufsverkehr kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich demnach am Morgen zwischen den Anschlussstellen Sulzemoos und Dachau in Fahrtrichtung München. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen Auffahrunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen. Fünf Personen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Mehrere Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden müssen. Hierbei soll es laut Polizeiangaben zum Einsatz von Kranfahrzeugen kommen. Dieses Vorhaben kann zu einer erneuten Vollsperrung führen.

Zeitweise waren alle drei Fahrstreifen blockiert. Der Verkehr wird derzeit über den rechten Fahrstreifen und den Pannenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Rückstau reicht bis zur Anschlussstelle Odelzhausen. Die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck nahm den Unfall auf. Die genaue Ursache war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte.