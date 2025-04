Es müssen erschreckende Szenen am Donnerstagabend an der Technischen Universität in Ilmenau gewesen sein. In der Nähe des Campus fährt gegen 19.30 Uhr an der Straße „Am Helmholtzring“ ein Wagen vor, Männer steigen aus, halten Waffen in ihren Händen. Plötzlich eröffnen sie das Feuer, schießen wahllos auf die Menschen in der Umgebung.