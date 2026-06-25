Cabo San Lucas - Nach dem WM-Sieg Mexikos gegen Tschechien im letzten Gruppenspiel hat sich im Ferienort Cabo San Lucas ein Unglück mit mehreren Verletzten ereignet. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, fuhr ein Auto auf dem Boulevard Lázaro Cárdenas in eine feiernde Menschenmenge. Dabei wurden mindestens 17 Menschen verletzt. Sie wurden anschließend in verschiedene Krankenhäuser gebracht.
Mehrere Verletzte in Ferienort Medien: Auto fährt bei WM-Party in Mexiko in Menschenmenge
dpa 25.06.2026 - 11:27 Uhr