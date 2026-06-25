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  4. Medien: Auto fährt bei WM-Party in Mexiko in Menschenmenge

Mehrere Verletzte in Ferienort Medien: Auto fährt bei WM-Party in Mexiko in Menschenmenge

Mexiko gewinnt bei der WM sein drittes Gruppenspiel. Auch im Küstenort Cabo San Lucas wird gefeiert. Dann fährt ein Auto in eine Menschenmenge.

Mehrere Verletzte in Ferienort: Medien: Auto fährt bei WM-Party in Mexiko in Menschenmenge
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Eine WM-Feier endet in Mexiko mit mehreren Verletzten. Foto: Eduardo Verdugo/AP/dpa

Cabo San Lucas - Nach dem WM-Sieg Mexikos gegen Tschechien im letzten Gruppenspiel hat sich im Ferienort Cabo San Lucas ein Unglück mit mehreren Verletzten ereignet. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, fuhr ein Auto auf dem Boulevard Lázaro Cárdenas in eine feiernde Menschenmenge. Dabei wurden mindestens 17 Menschen verletzt. Sie wurden anschließend in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

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Laut dem Generalsekretär der Stadtverwaltung von Los Cabos, Alberto Rentería Santana, gab ein Autofahrer, der in der Gegend unterwegs war, Gas, als er auf der Straße auf eine Gruppe von Menschen stieß. Der mutmaßliche Täter wurde nach dem Vorfall in dem Ort an der Südspitze der mexikanischen Halbinsel Baja California festgenommen. Die Ermittlungen laufen.