Äußerst seltener Vorfall

Die Starship-Roboter, die äußerlich an einen großen Mars-Rover erinnern, können bis zu 15 Kilogramm auf eine Entfernung von fünf Kilometern befördern. In Estland sind sie vollautomatisch auf den Gehwegen unterwegs, um Lebensmittel, Essen oder Pakete auszuliefern. Das Fahrzeug erfasst seine Umgebung dafür mit mehreren Kameras. Der letzte Bericht über eine Kollision zwischen einem Lieferroboter und einem Bus stammt dem Rundfunk zufolge aus dem April 2020. Auch in Deutschland wurden die Starship-Roboter in der Vergangenheit bereits auf öffentlichen Straßen getestet, etwa von Rewe oder MediaMarkt.