Tallinn - Bei einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall sind in Estland mehrere Menschen verletzt worden. In der Hauptstadt Tallinn kam es an einer Straßenkreuzung zu einem Zusammenstoß zwischen einem Stadtbus und einem selbstfahrenden Lieferroboter, wie der estnische Rundfunk berichtete. Demnach soll das kleine Zustellfahrzeug am Montag eine rote Ampel missachtet haben und in die Kreuzung eingefahren sein. Dies wurde nach Angaben der Tallinner Verkehrsbetriebe TLT, die in sozialen Medien ein Video von der Kollision veröffentlichten, vom Busfahrer als auch von anderen Verkehrsteilnehmern bestätigt.