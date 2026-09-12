Coburg (dpa/lby) - Bei einer Schlägerei mit mehreren Menschen in Oberfranken soll ein Mann mit einer Eisenstange zugeschlagen haben. Vorangegangen sei ein Streit zwischen einem anderen 36-Jährigen und einem 40-Jährigen, teilte die Polizei mit. Der Grund für den Konflikt vor einem Verbrauchermarkt in Neustadt bei Coburg (Landkreis Coburg) ist unklar. Dieser 36-Jährige soll seinem Kontrahenten mehrfach ins Gesicht geschlagen haben.