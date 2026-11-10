Mehrere Transplantationen Paralympicssiegerin Liebhardt mit 44 Jahren gestorben

Der DBS trauert um "eine große Sportlerin und einen wunderbaren Menschen", wie es im Nachruf des Verbandes heißt. Liebhardt sei eine "Kämpferin, im Sport wie im Alltag" gewesen. Auch der Verein KiO würdigte die Verstorbene: "Liebhardt konnte scheinbar Berge versetzen." Sie sei "Vorbild und fleißige Arbeiterin zugleich" sowie eine "perfekte Teamspielerin" gewesen. Zudem habe sie mit ihrer Empathie und Demut die Arbeit in einem "aufwühlenden Themenfeld" geprägt.