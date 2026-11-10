Mehrere Transplantationen Paralympicssiegerin Liebhardt mit 44 Jahren gestorben

Berlin - Trauer um eine Sportlerin mit außergewöhnlichem Lebensweg: Die Paralympicssiegerin Franziska Liebhardt ist im Alter von 44 Jahren gestorben. Dies teilten der Deutsche Behindertensportverband (DBS) sowie der Verein Kinderhilfe Organtransplantation - Sportler für Organspende e.V. (KiO) mit, für den sich die Sportlerin ehrenamtlich als Vorsitzende eingesetzt hatte. Liebhardt hatte 2016 bei den Paralympischen Spielen in Rio mit einer gespendeten Lunge und einer gespendeten Niere Gold im Kugelstoßen sowie Silber im Weitsprung gewonnen.