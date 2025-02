München (dpa/lby) - Nach mehreren Todesfällen infolge der Einnahme sogenannter Forschungschemikalien in Bayern warnt die bayerische Polizei vor dem Missbrauch der Stoffe als Drogen. Der jüngste bekannte Fall sei ein 17-Jähriger, der am 18. Januar in Unterfranken nach dem Konsum entsprechender Substanzen gestorben sei, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts in München.