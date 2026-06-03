Am frühen Dienstagabend hatte der 27-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Einhäuser Straße versucht, eine Tasche sowie mehrere Getränke aus dem Geschäft zu entwenden. Eine aufmerksame Mitarbeiterin bemerkte das und stellte den Täter beim Verlassen des Marktes. Als sie ihn aufhalten wollte, reagierte der Mann aggressiv und schubste die Frau. Sie wurde dabei leicht verletzt. Weitere Passanten kamen zu Hilfe und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.