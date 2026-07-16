Mehrere Schüler betroffen: Größerer Rettungseinsatz wegen Reizstoffs an Schule

Neu-Ulm - Durch einen Reizstoff sind an einer Schule in Neu-Ulm laut Polizei mehrere Schüler verletzt worden. Schwerverletzte seien zunächst nicht gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher. In dem Gebäude sei offenbar ein Stoff versprüht worden, der zu Reizungen der Atemwege führe. Nach ersten Erkenntnissen gehe man von einer niedrigen zweistelligen Zahl an Verletzten aus - wobei sich diese Zahl noch ändern könne.