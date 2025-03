Erding/Neustadt an der Donau (dpa/lby) - Mehrere junge Menschen sind in Erding an einer S-Bahn mitgesurft oder im Landkreis Kelheim auf Güterwaggons geklettert. Am Sonntagnachmittag seien zwei 17-Jährige und ein 21-Jähriger auf einer S-Bahn-Kupplung außen am Wagen mitgefahren und hätten sich an einem Scheibenwischer festgehalten, teilte die Polizei mit.