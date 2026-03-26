Ingolstadt (dpa/lby) - Bei einer Razzia gegen die Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie sowie den sexuellen Missbrauch von Kindern hat die Polizei 19 Objekte in und um Ingolstadt durchsucht. Wie die Polizei mitteilte, seien am Mittwoch mehr als 40 Einsatzkräfte in der Stadt und drei angrenzenden Landkreisen im Einsatz gewesen. Dabei trafen sie auf 16 verdächtige Menschen im Alter zwischen 15 und 70 Jahren. Die Ermittler stellten 37 Datenträger für mehrere unabhängige Verfahren sicher. Deren Auswertung werde voraussichtlich Monate dauern, hieß es.