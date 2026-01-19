Mehrere Notrufe: Völlig betrunkener Mann versucht Verkehr zu regeln

Donauwörth (dpa/lby) - Sturzbetrunken und mit einer orangefarbenen Warnweste hat ein Mann in Donauwörth versucht, den Verkehr auf einer Straße zu regeln. Der 45-Jährige sei so betrunken gewesen, dass er irgendwann auf der Straße in im Landkreis Donau-Ries umgefallen sei, wie ein Polizeisprecher sagte. Polizisten zogen den Mann am Sonntag von der Straße, nachdem mehrere Autofahrer zuvor die Beamten zu Hilfe gerufen hatten.