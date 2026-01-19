 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Völlig betrunkener Mann versucht Verkehr zu regeln

Mehrere Notrufe Völlig betrunkener Mann versucht Verkehr zu regeln

Ein Betrunkener in Warnweste will in Donauwörth wie ein Polizist den Verkehr regeln. Doch sein Einsatz endet abrupt.

Mehrere Notrufe: Völlig betrunkener Mann versucht Verkehr zu regeln
1
Sanitäter bringen den Betrunkenen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

Donauwörth (dpa/lby) - Sturzbetrunken und mit einer orangefarbenen Warnweste hat ein Mann in Donauwörth versucht, den Verkehr auf einer Straße zu regeln. Der 45-Jährige sei so betrunken gewesen, dass er irgendwann auf der Straße in im Landkreis Donau-Ries umgefallen sei, wie ein Polizeisprecher sagte. Polizisten zogen den Mann am Sonntag von der Straße, nachdem mehrere Autofahrer zuvor die Beamten zu Hilfe gerufen hatten.  

Nach der Werbung weiterlesen

Sanitäter versorgten den 45-Jährigen und brachten ihn in eine Klinik. Wie viel Promille der Mann hatte, ist unklar. Ein Alkoholtest sei nicht mehr möglich gewesen, so der Sprecher weiter. Zu einer Gefährdung der Verkehrsteilnehmer sei es nicht gekommen.