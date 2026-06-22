Mehrere Meter mitgezogen: Radlerin unter Lastwagen eingeklemmt und mitgeschleift

München (dpa/lby) - Eine 80-Jährige ist von einem Lastwagen in München erfasst und anschließend einige Meter mitgezogen worden. Sie wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Eine Frau ist mit dem Fahrrad in München unterwegs. Ein 24-Jähriger möchte mit einem Lastwagen an einer Kreuzung abbiegen und erfasst die 80-Jährige.
München (dpa/lby) - Eine 80-Jährige ist von einem Lastwagen in München erfasst und anschließend einige Meter mitgezogen worden. Sie wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.
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Die Frau wollte demnach mit ihrem Fahrrad von einem Gehweg einer Straße auf die Fahrbahn einer weiteren Straße fahren. An der Kreuzung stieß sie den Angaben zufolge mit dem Laster eines 24-jährigen Fahrers zusammen, der ebenfalls abbiegen wollte. Sie sei eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit worden. Die Einsatzkräfte demontierten dafür laut den Angaben der Feuerwehr das Fahrrad und Bodenteile des Lasters.
Die 80-Jährige musste laut Polizei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kreuzung war demnach während der Unfallaufnahme für etwa dreieinhalb Stunden gesperrt. Es sei zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen.