Mehrere Meter mitgezogen: Radlerin unter Lastwagen eingeklemmt und mitgeschleift

Die Frau wollte demnach mit ihrem Fahrrad von einem Gehweg einer Straße auf die Fahrbahn einer weiteren Straße fahren. An der Kreuzung stieß sie den Angaben zufolge mit dem Laster eines 24-jährigen Fahrers zusammen, der ebenfalls abbiegen wollte. Sie sei eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit worden. Die Einsatzkräfte demontierten dafür laut den Angaben der Feuerwehr das Fahrrad und Bodenteile des Lasters.