  4. Bus-Vollbremsung wegen Kindern auf der Straße - Verletzte

Mehrere Insassen Bus-Vollbremsung wegen Kindern auf der Straße - Verletzte

Warum musste ein Linienbus in Dachau plötzlich stark bremsen? Sieben Fahrgäste wurden verletzt, eine Scheibe zerbrach. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf zwei geflüchtete Kinder.

Mehrere Insassen: Bus-Vollbremsung wegen Kindern auf der Straße - Verletzte
Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Dachau (dpa/lby) - Durch die Vollbremsung eines Dachauer Linienbusses sind sieben Fahrgäste verletzt worden. Zuvor seien zwei Kinder auf einem Roller und einem Fahrrad auf die Straße gefahren, teilte die Polizei mit. Der 20-jährige Busfahrer habe die Gefahr erkannt und stark gebremst. Die Kinder seien nicht erfasst worden, jedoch stürzten mehrere Insassen. Zudem sei eine Scheibe im Bus zerbrochen.

Die Schwere der Verletzungen seien nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Kinder seien bislang unerkannt geflüchtet. Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.