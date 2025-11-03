Mehrere Insassen: Bus-Vollbremsung wegen Kindern auf der Straße - Verletzte

Dachau (dpa/lby) - Durch die Vollbremsung eines Dachauer Linienbusses sind sieben Fahrgäste verletzt worden. Zuvor seien zwei Kinder auf einem Roller und einem Fahrrad auf die Straße gefahren, teilte die Polizei mit. Der 20-jährige Busfahrer habe die Gefahr erkannt und stark gebremst. Die Kinder seien nicht erfasst worden, jedoch stürzten mehrere Insassen. Zudem sei eine Scheibe im Bus zerbrochen.