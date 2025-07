Ulm/Memmingen/Altenstadt - Nach Aufrufen in sozialen Netzwerken zu einem Treffen der sogenannten Autoposerszene hat die Polizei eine großangelegte Kontrollaktion im Raum Ulm im Südwesten durchgeführt. In der Nacht kam es in Bayern dann zu mehreren Auffahrunfällen mit drei Verletzten, nachdem Teilnehmer des Events in den Freistaat auswichen waren, wie ein Polizeisprecher mitteilte.