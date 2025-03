Mehrere Fahrzeuge beteiligt: Mittlerer Ring in München nach Lastwagen-Unfall gesperrt

München (dpa/lby) - Nach einem Unfall mit einem Lastwagen und mehreren Fahrzeugen wird der Mittlere Ring in München in beide Richtungen gesperrt. Ein Lastwagen sei gegen 13.40 Uhr beim Petueltunnel auf dem Nordteil der Route in eine Leitplanke gefahren, sagte eine Polizeisprecherin. An dem Unfall seien mehrere weitere Fahrzeuge beteiligt, die Berufsfeuerwehr sprach von mehreren Autos. Informationen zu Verletzten gab es zunächst nicht.