Mehrere Fahrzeuge beschädigt: Steinewerfer an der A71

Steinewerfer verursachen hohen Schaden

Die Fahrzeuge, die bereits auf der Autobahn in Richtung Sangerhausen unterwegs waren, konnten den Hindernissen nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhren über die Steine. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt ersten Schätzungen der Polizei zufolge etwa 10.000 Euro, teilte die Polizei am Dienstag in einer Pressemeldung mit.