Mehrere Einsätze Feuerwehr löscht Glutnester - hohe Waldbrandgefahr in Bayern

Kleinerer Waldbrand wurde rechtzeitig gelöscht

Nur wenige Kilometer entfernt, in Marquartstein (Landkreis Traunstein), war am Freitag ein kleinerer Waldbrand eingedämmt worden, der nun weiter engmaschig überwacht wird. Augenzeugen hatten Rauch nahe der Schnappenkirche am Hochgern gemeldet und den Notruf gewählt. Das Feuer erstreckte sich demnach auf einer Fläche von zehn mal zehn Metern und wurde gelöscht, bevor es sich weiter ausbreiten konnte. Eine leichte Rauchentwicklung sei in der Nacht von der Wache gelöscht worden, so der Kreisfeuerwehrverband.