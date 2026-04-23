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  6. Unbekannter legt Feuer in Erfurter Altstadt - Zeugen gesucht

Mehrere Brände am Morgen Unbekannter legt Feuer in Erfurter Altstadt - Zeugen gesucht

Mehrere Brände, Rauch in Wohnungen, beschädigte Fassaden – ein Unbekannter zündet Müll an. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Nachbarschaft.

Mehrere Brände am Morgen: Unbekannter legt Feuer in Erfurter Altstadt - Zeugen gesucht
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Gleich mehrfach setzt ein Unbekannter in der Erfurter Altstadt Müll in Brand - es kommt zu Schäden an Gebäuden. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Erfurt (dpa/th) - In der Erfurter Altstadt hat ein Unbekannter in den frühen Morgenstunden gleich mehrfach Brände verursacht. Nach Polizeiangaben soll er an mehreren Stellen im Altstadtbereich zwischen Rathaus und Anger Mülltonnen und Müllsäcke in Brand gesetzt haben. Am Benediktsplatz und an der Rathausbrücke griffen die Feuer demnach auf benachbarte Wohngebäude über, sodass Türen und Fassaden beschädigt worden sind. Rauch sei dabei in den Hausflur sowie eine Wohnung eingedrungen. Die Bewohner haben allerdings nicht evakuiert werden müssen, hieß es weiter. 

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Die Feuerwehr löschte die Brände und lüftete die betroffenen Gebäude. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung und Sachbeschädigung. Zeugen haben demnach eine männliche Person mit grüner Steppjacke, grauer Hose und schwarzen Sportschuhen beschrieben.