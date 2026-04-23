Mehrere Brände am Morgen: Unbekannter legt Feuer in Erfurter Altstadt - Zeugen gesucht

Erfurt (dpa/th) - In der Erfurter Altstadt hat ein Unbekannter in den frühen Morgenstunden gleich mehrfach Brände verursacht. Nach Polizeiangaben soll er an mehreren Stellen im Altstadtbereich zwischen Rathaus und Anger Mülltonnen und Müllsäcke in Brand gesetzt haben. Am Benediktsplatz und an der Rathausbrücke griffen die Feuer demnach auf benachbarte Wohngebäude über, sodass Türen und Fassaden beschädigt worden sind. Rauch sei dabei in den Hausflur sowie eine Wohnung eingedrungen. Die Bewohner haben allerdings nicht evakuiert werden müssen, hieß es weiter.